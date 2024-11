Quantas vezes vale a pena ver de novo? Veja as novelas mais reprisadas

Inspirada em livros espíritas, a trama acompanha Alexandre (Guilherme Fontes), um jovem rebelde que morre em um acidente e volta como espírito para atormentar as pessoas que não o ajudaram. A história ainda acompanha o romance entre Diná (Christiane Torloni), irmã do protagonista, com Otávio (Antônio Fagundes), advogado que se recusou a ajudar Alexandre.

Alexandre (Guilherme Fontes) em 'A Viagem' Imagem: Acervo/Globo

'Por Amor'

Um dos clássicos de Manoel Carlos, a história foi exibida entre 1997 e 1998, mas retornou para o Vale a Pena Ver de Novo em 2002/2003 e 2019. Já no Canal Viva, a novela foi retransmitida em 2010/2011, retornando em 2017.

A trama acompanha a relação entre Helena (Regina Duarte) e Maria Eduarda (Gabriela Duarte). Mãe e filha, a primeira faz de tudo para que a herdeira aceite seu pai alcoólatra, Orestes (Paulo José). Enquanto isso, a jovem só tem olhos para Marcelo (Fábio Assunção), que sofre com as perseguições de Luara (Vivianne Pasmanter), sua ex-namorada.