Por que o filho mais velho de Neymar não foi ao aniversário de Mavie?

Ainda, ela contou que quem decidiu não ir para a festa foi o próprio Davi. "Ele não quis perder a prova e fazer depois. Mas o importante foi que na primeira festa nós estávamos com ela", disse.

A festa de Mavie, que é fruto da relação de Neymar com Bruna Biancardi, aconteceu em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O atleta presenteou a filha com um colar, brinco e pulseira personalizados com a inicial do nome dela.