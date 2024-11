Luciano Huck paralisa quadro por ligação de Joaquim: 'Filho a gente atende'

Luciano Huck interrompeu rapidamente o Quem Quer Ser Um Milionário?, no Domingão com Huck deste domingo (10), para atender no palco uma ligação de seu filho mais velho, Joaquim.

O que aconteceu

O apresentador havia acabado de realizar uma propaganda e continuaria as perguntas, quando viu o telefone tocar. "O meu filho tá ligando. Eu atendo no ar? Vocês querem que eu atenda?".

A plateia fez sinal positivo, e Huck atendeu, colocando a ligação no viva-voz.