Flávia Alessandra explica decisão de falar sobre etarismo e menopausa

Ainda, Flávia acredita que as redes sociais colaboram para que ela sirva de inspiração para outras pessoas. No entanto, ela reforça que prefere mostrar uma versão "mais real" de si. "Antigamente, era na revista, era algo tão distante, tinha o feedback através de cartas de fãs que chegavam na Globo, era um outro timing. Era uma outra comunicação de tudo. "Hoje, é tudo muito mais instantâneo, mais quente. O maravilhoso da rede social é ter uma troca saudável com esse caminho de abrir as fragilidades, de contar medos, vitórias e derrotas".