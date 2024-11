Eduardo Sterblitch chora com discurso do pai: 'Não fui o que você mereceu'

Eduardo Sterblitch, 37, se emocionou com depoimento do pai, Luiz Henrique, durante estreia do quadro Tamanho Família no 'Domingão' (TV Globo).

O que aconteceu

Quadro no 'Domingão' reconta trajetória de famosos e traz homenagens da família. Participando do quadro, Sterblitch recebeu uma apresentação de fantoches surpresa do pai, Luiz Henrique.

Após apresentação, pai de Sterblitch fez uma declaração que emocionou o ator. Sterblitch tinha se distanciado de Luiz após o divórcio dos pais, ainda na infância. No entanto, a relação foi retomada em 2020, após a morte da mãe do ator, Jacqueline Sterblitch.