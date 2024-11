Ana Maria Braga sobre vida amorosa: 'Estranham eu me apaixonar aos 75 anos'

Ana Maria Braga, 75, que namora Fábio Arruda, 53, comentou sobre sua vida amorosa.

O que aconteceu

A apresentadora falou do estranhamento das pessoas sobre sua vida amorosa na meia-idade. "Eu diria que, na minha idade, algumas pessoas estranham eu me apaixonar aos 75 anos, por exemplo. Eu me sinto com 20 anos", disse em entrevista ao 50 & Uns, projeto comandado por Angélica no Globoplay.