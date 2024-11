Zé Love sobre Albert em A Fazenda: 'Sempre quis ser líder, nunca conseguiu'

Zé Love opinou sobre Albert Bressan após ser eliminado de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Zé disse que Albert tentou comandar o próprio grupo no reality. "O Albert sempre quis ser líder. Ele quis sempre ter o grupo dele. Só que ele nunca conseguiu. Porque, realmente, as pessoas - dos dois grupos - não gostam do Albert. A própria Babi, a Gizelly acham a presença dele um pouco pesada", afirmou, na Live do Eliminado.

O ex-peão citou alguns comportamentos de Albert que o estariam prejudicando. "Ele fala muito de jogo, do outro reality em que ele estava, ele quer sempre colocar ele como última bolacha do pacote. E as pessoas não gostavam dessa maneira de abordar. Mas ele sempre tentou dar a última palavra, falar o que ele pensa, e nunca ninguém aceitou. As pessoas iam e faziam o contrário".