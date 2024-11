Tata expõe empresa após comercial com Inês Brasil e Narcisa: 'Cara de pau'

A empresa em questão deixou um comentário no perfil no Instagram da apresentadora, dizendo que a peça publicitária faria parte do "Tataverso". "Me orçaram e sumiram e ainda tentaram engajar na minha página como se eu fizesse parte", escreveu.

Internautas questionaram sobre o valor do cachê de Tata, como se isso fosse um impeditivo para sua contratação. Em resposta, ela disse que faria até de graça. "E eles dividem meu cachê entre Inês, Narcisa e a atriz maravilhosa que fez. Não é sobre isso".