Sacha detona peoa em A Fazenda: 'Não sabe nem varrer'

Sacha Bali se queixou de Vanessa Carvalho para Yuri Bonotto em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Sacha disse que Vanessa não tem desenvoltura para realizar qualquer tarefa. O fazendeiro da semana colocou a peoa no trato da vaca e do touro para substituir Sidney, que está com a perna lesionada.

Sacha: "Mano, eu vou ter que fazer a vaca, porque a Vanessa não vai dar certo. Ela não vai conseguir, não".