Rebel Wilson celebra aniversário de 2 anos da filha ao lado da mulher

Rebel Wilson compartilhou nas redes sociais como foi a comemoração do segundo aniversário da filha, Royce. Ramona Agruma, mulher da atriz, acompanhou a festa.

O que aconteceu

Famosa por estrelar o filme "A Escolha Perfeita", Rebel levou a filha para um parque de diversões. Nas fotos, o trio aparece andando em um carrossel.

Royce ganhou um bolo personalizado. No colo das mães, a criança sorriu ao ver o bolo com princesas da Disney no topo.