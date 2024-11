D23: Rami Malek surpreendeu Lawrence Fishburne em 'Operação Vingança'

Rami Malek marcou presença no palco da D23 neste sábado (9) para falar sobre o suspense de espionagem "Operação Vingança".

O que aconteceu

No filme, ele contracena com Lawrence Fishburne, o Morpheus de "Matrix". "Ele tem essa habilidade de te encher de confiança ao mesmo tempo em que te diz que você não é bom o suficiente", contou no painel.