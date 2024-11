Maya Massafera posa de topless e faz homenagem a mulheres trans

Maya Massafera, 44, compartilhou uma foto de topless para homenagear as mulheres trans e travestis.

O que aconteceu

A influenciadora abriu um álbum de fotos com imagens de mulheres trans e travestis do passado e da contemporaneidade. "Deus também criou as travestis! Livre, livre, livre. Obrigada a todas as meninas trans que vieram antes de mim."