Para jovens idosos: festas 30+ ganham espaço no Rio e em São Paulo

A próxima edição da festa acontece na quadra de samba da Unidos da Tijuca, no dia 17 (um domingo), e foi apelidada de Tardezinha por começar às 15h. Tem muito samba, pagode, lugar para sentar, área kids, praça de alimentação e uma área open bar. "Os diferenciais fazem o público querer viver a experiência: temos uma cadeira de massagem no meio do evento e distribuímos revistas caça-palavras em parceria com a Coquetel".

Ele conta que organizar para um público mais maduro dá menos problemas, mas exige muito mais atenção aos detalhes. "O público 30+ quer comodidade, conforto, ser bem recebido, bem cuidado. O valor vem antes do preço e a gente tem conseguido entregar isso pra galera".

Baladinha para Jovens Idosos tem até cadeira de massagem na pista Imagem: Divulgação

De outros carnavais

Na década passada já havia gente que pensava no público 30+ e criou festas como a Modinha. É o caso dos DJs João Rodrigo e Chu. "Percebemos uma oportunidade quando queríamos sair para nos divertir e nada parecia realmente atrativo. Então, decidimos criar algo que falasse com um público até então esquecido: aqueles com mais de 35 anos. No começo, tudo parecia uma brincadeira divertida, quase folclórica e ousada. Mas, com o tempo, percebemos que havia muita gente pensando como a gente, e foi aí que o verdadeiro boom aconteceu e nasceu a Rio35+ [empresa que ainda organiza outras festas, como Pa90de e Salve Simpatia]", diz o DJ Chu.

A Modinha surgiu em 2010, mas interrompeu sua programação sete anos depois, até voltar em 2022 para a felicidade dos fãs —que ficaram mais exigentes, acreditam os produtores. "O conforto e diversão são prioridades. A festa oferece um ambiente climatizado, área de jogos como fliperama, espaço beleza, área gourmet, lounges de resenhas e, claro, sem filas para o bar e para os banheiros, que estão sempre limpos e bem cuidados. Tudo isso com o melhor da música", afirma João Rodrigo.