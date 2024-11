Fátima Bernardes participa pela primeira vez do Teleton: 'Encantada'

Fátima Bernardes, 62, participou pela primeira vez do Teleton 2024 no SBT.

O que aconteceu

No palco do evento, a apresentadora foi recebida por Eliana e Celso Portiolli e relembrou de quando quebrou o pé e não participou em 2023. "Boa noite! Obrigado! É a primeira vez [no palco do Teleton], mas era para eu ter vindo no ano passado, só que quebrei o pé."