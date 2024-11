Especial Roberto Carlos 50 anos será aberto ao público; saiba mais

O especial de fim de ano com Roberto Carlos na Rede Globo completa 50 anos e será aberto ao público em 2024.

A celebração vai contar com as participações de Chitãozinho e Xororó, Zeca Pagodinho, Gilberto Gil e Wanderléa. O especial acontece no dia 27 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

A apresentação só irá ao ar na Globo em dezembro. Os ingressos variam de R$ 350 (inteira) a R$ 1.120 (inteira).