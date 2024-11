Com filas e treta, loja oficial da Disney na D23 Brasil é grande atração

A equipe da produção do evento escutou as reclamações e, cerca de 19h30, abriu as portas para receber os visitantes que estavam aguardando. Em nota enviada a Splash, a assessoria da Disney explicou ter administrado o fluxo da loja para gerar a melhor experiência aos fãs. "Seguiremos atentos a todas as oportunidades de melhoria."

Procurado por Splash, o principal agitador falou em condição de anonimato e disse ter ficado frustrado ao ver a loja fechada, ao estar na D23 com a esposa e os dois filhos apenas nesta sexta (8). Eles compraram um bichinho de pelúcia do personagem Stich, no valor de R$ 200,00.

Em toda a feira, há apenas um estande para comprar os produtos oficiais, uma parceria da Disney com o Mercado Livre. Pelo evento, é possível encontrar quiosques de marcas que contam com colaborações com a gigante do entretenimento, como a Converse, Havaianas e outras.

O grande chamariz da loja oficial são os produtos oficiais e exclusivos. Para os colecionadores, há a opção de adquirir mercadoria feita para a D23 brasileira, como pins, bonés e camisetas.

Pin exclusivo da D23 custa R$ 40 no evento Imagem: Victória Colvara/UOL

Para os fãs da Disney, há linhas de brinquedos de filmes que ainda não foram lançados, como "Moana 2". Uma boneca que fala em diversas línguas — incluindo português — está por R$ 560,00.