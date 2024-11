Albert desabafa sobre placa de Zé Love: 'Facada nas costas'

Em uma conversa com Gilsão na oitava festa de A Fazenda 16 (Record), Albert reclamou de ter recebido a placa de "mimimi' de Zé Love no Hora do Faro gravado na tarde de sexta-feira (8).

O que aconteceu

Albert desabafou com o peão. "A única coisa que eu não consegui engolir foi a facada nas costas. Não dá pra engolir, véio. Na situação que a gente tinha com o grupo, entendeu? O Zé, na minha cabeça, eu tinha uma relação positiva, com o Sidney também; assim como tenho com você e com o Juninho."