A Fazenda: Produção faz pedido para peões, que suspeitam de roça falsa

Os peões de A Fazenda 2024 (RecordTV) ficaram ressabiados após um pedido da produção.

O que aconteceu

A produção do reality show pediu que os participantes gravassem um vídeo. No registro, eles deveriam responder qual eliminado eles gostariam que voltassem. Com isso, os confinados especularam que poderia se tratar de uma roça falsa ou repescagem.

Sacha: "Será que vai ter uma repescagem?".