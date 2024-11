Zendaya e Tom Holland estarão juntos no próximo filme de Christopher Nolan

Zendaya, 28, e Tom Holland, 28, vão trabalhar juntos mais uma vez.

O que aconteceu

O casal de atores fará o novo filme de Christopher Nolan. Anne Hathaway, 41, e Matt Damon, 54, também estão no elenco.

O filme será lançado em julho de 2026. Zendaya e Tom fizeram três filmes da franquia Homem-Aranha: Homecoming (2017), Far From Home (2019) e No Way Home (2021). O namoro dos dois foi assumido durante o último.