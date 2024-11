Zé Love: 'Sacha é um personagem. As pessoas aqui fora não estão vendo'

Durante sua participação na Cabine de Descompreensão, Zé Love, sétimo eliminado de A Fazenda 16 (Record), comentou seus atritos com Sacha.

O que aconteceu

Zé Love disse ter pensado que ele estava se tornando "vilão" do jogo. "Várias vezes, eu falei: Anula ele. Eu não conseguia. Eu queria tirar ele do sério. Quando você tira ele do sério, ele sai da casinha e do personagem."