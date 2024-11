Viola e Rudá esquecem da vida e fazem cabana pegar fogo em 'Mania de Você'

No capítulo desta sexta-feira (8) de "Mania de Você" (Globo), Mavi se justifica para Viola, que não acreditará em uma palavra do companheiro.

Após isso, Viola procura Rudá na casa de Moema. O rapaz terá reservado uma passagem para Lisboa, só que o encontro com a amada deve mudar tudo.

No momento em que está com Viola, Rudá vê Santiago e decide segui-lo. Ele explica para a cozinheira quem é Santiago e ela decide ir com ele investigar o homem misterioso. Em meio a essa ronda, Rudá e Viola entram numa cabana e devem se entregar à paixão. O romance 'pega fogo' e os dois farão juras de amor, mas eles serão interrompidos por Mavi.