Sensitiva, Clarice protege Beatriz em 2 cenas lindas de 'Garota do Momento'

Ainda sem se lembrar de seu passado, Clarice (Carol Castro) vai surpreender o público ao defender Beatriz (Duda Santos), sua filha biológica, com unhas e dentes em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Beatriz será vítima de racismo por parte de Juliano (Fábio Assunção) e Bia (Maisa). A mocinha vai ser acusada de roubo no lançamento de uma loja da fábrica e ficará exposta a jornalistas.