Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 9 a 23/11

Roxelle briga com Chico. Madalena questiona Moreira sobre sua implicância com Roxelle. Sidney se aconselha com Jão. Moreira arma contra Chico e Roxelle. Cida e Sidney ficam juntos. Rosana não gosta de saber que Tati é cunhada de Jão. Edson conversa com Jão sobre Rosana. Sebastian exige que Jô não leve mais Joyce à casa de Osmar. Madalena decide se inscrever em um concurso de decoração de festa infantil. Joyce vai com Gigi para a academia. O outdoor com a foto de Rosana é vandalizado. Belisa trata Osmar com hostilidade. Edson se revolta ao ver a foto vandalizada de Rosana. Madalena suspeita que Jayme e Tereza estão envolvidos com o roubo do bilhete premiado de Lindomar.

Quinta-feira, 14 de novembro

Madalena comenta suas suspeitas com Tati. Tereza inventa uma desculpa para justificar a quitação das parcelas do carro. Osmar deixa um recado para Joyce. Violeta se enfurece ao saber que Osmar foi atrás de Joyce. Roxelle descobre quem vandalizou o outdoor com a imagem de Rosana. Nando fica preocupado durante a palestra na academia e troca olhares com Miranda. Joyce se surpreende ao saber do recado que Osmar lhe deixou. Madalena questiona Jayme e Tereza sobre o roubo do bilhete premiado de Lindomar.

Sexta-feira, 15 de novembro

Tereza discute com Madá. Cacá se sente mal. Jô alerta Osmar sobre a possibilidade de Cacá o estar seguindo a mando de Violeta. Neuza ameaça Rosana. Todos reparam na evolução de Nando na academia. Osmar elogia o patrocinador do Dragão Suburbano para Doralice. Nando se encontra com Tati, e Jin sente ciúmes. Sidney e Cida têm sua primeira noite de amor. Roxelle pega uma foto da mãe de Chico. Joyce pede que Jô entregue um bilhete seu para Osmar. Tereza e Jayme pedem para morar na casa de Violeta. Chico beija Madalena.

Sábado, 16 de novembro