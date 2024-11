Quem é o pai do filho de Lorena? Nova trama joga bomba em 'Mania de Você'

No texto original, Lorena é descrita como uma menina com baixa autoestima. Mas o que vimos nas cenas da última quarta-feira (6) foi uma moça bem segura de si. Ela mostrou que consegue, supostamente, enganá-los muito bem e persuadiu todos eles para obter dinheiro.

Primeiro ela foi atrás de Gael (Igor Cosso), funcionário do resort. Depois surgiu na sala de Robson (Eriberto Leão). Por fim colocou medo em Sirley (David Junior). Todos entregaram dinheiro à moça e, apesar de acharem ruim, não discutiram muito, comprovando que ela teve um caso com cada um deles.

Gael (Igor Cosso), Robson (Eriberto Leão) e Sirley (David Júnior) entraram na trama de Lorena (Liza del Dala) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Afinal, quem é o pai do bebê de Lorena?

A principal hipótese que gira nessa trama divertida é que nenhum deles é o pai da criança. Se for isso, Lorena está conseguindo encabeçar um golpe certeiro, dando uma aula até mesmo para Luma (Agatha Moreira) e Leidi (Thalita Carauta).

No entanto, se for para imaginar um deles sendo pai do bebê, Sirley surge como o menos improvável. Nas cenas que foram ao ar, ele foi o personagem que mais demonstrou proximidade com a situação. É um forte candidato para o teste de DNA positivo.