'Humilde e gente boa', diz tatuador que fez Cristo Redentor em Bruno Mars

Cadu Underdog - responsável pela tatuagem do Cristo Redentor que Bruno Mars, 39, fez no Brasil - deu detalhes da convivência com o cantor havaiano.

O que aconteceu

O tatuador compartilhou em suas redes sociais o autógrafo que Mars deixou no decalque da gravura. "Decalque devidamente autografado, dedicado para minha família, pelo meu brodinho B. Márcio", escreveu ele nos stories do Instagram, citando o apelido pelo que o astro ficou conhecido em sua passagem por aqui.

Cadu elogiou a simplicidade do músico estrangeiro e contou que foi convidado por ele para conhecer o hotel onde Bruno estava hospedado. "O Bruno Mars esteve aqui no estúdio, e a sensação foi muito legal. O cara é muito humilde e gente boa. Ele ficou no estúdio por um tempo, trocamos bastante ideia e até tomou chimarrão comigo. Ele realmente se conectou comigo, tanto que depois me chamou, eu e minha esposa, para ir até o hotel dele. Ficamos lá até tarde, só com a galera da equipe dele, tomando uma junto."