Produtor de banda baiana se pronuncia após vazamento de vídeo de sexo gay

Matheus Marinho posicionou-se a respeito do vazamento do vídeo em que aparece fazendo sexo com outro homem - um produtor de conteúdo adulto.

O que aconteceu

O produtor musical, que trabalhou com bandas baianas como Os Afrikanos, lamentou o vazamento do vídeo e negou ser gay ou bissexual. "É uma situação chata, me expondo e tal. O vídeo é antigo, não sou bi, não sou gay, foi uma situação de um momento. Quem me conhece sabe que eu não estava legal [no momento da gravação]. É um vídeo antigo, a gente estava bebendo, enfim… Acho que ele [parceiro sexual] nem se lembrava disso daí", afirmou, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Mais tarde, porém, Matheus voltou atrás e admitiu ser, sim, bissexual. "Não que seja necessário assumir publicamente nenhuma sexualidade, mas, já que fui arrancado para fora do armário, gostaria de afirmar aqui que sou um homem bissexual. Entendo que a repercussão do vídeo vem carregada também de homofobia - afinal de contas, se fosse uma mulher comigo, será mesmo que esse vídeo repercutiria?", questionou, em nota divulgada em seu Instagram.