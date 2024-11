Pai de Manu Gavassi celebra gravidez da filha: 'Melhor notícia possível'

O locutor também reagiu ao post em que Manu anunciou a gravidez. "Com a música que significa minhas vidinhas. Te amo, filha... Sempre, muito e muito mais e sempre", disse ele, citando a música "Here Comes the Sun", usada pela artista no post.

E a vida anda. Obrigado vida. Zé Luiz sobre gravidez de Manu Gavassi

Manu surpreendeu a web ao anunciar que está grávida de cinco meses. A cantora e ex-BBB postou uma foto mostrando a barriga. "5 meses de (ainda mais) amor", escreveu ela.