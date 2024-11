'Nunca abandonei': amigo preso dá detalhes de último encontro com músico

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro de 2024, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. Um relatório preliminar da autópsia revelou que Liam consumiu múltiplas substâncias antes de morrer. O exame encontrou cocaína rosa (uma mistura de cetamina, ecstasy e opioides) no organismo do cantor, assim como cocaína, ansiolítico e crack.

Liam sofreu politraumatismo (diversas fraturas) e hemorragia interna e externa, conforme o relatório. Ele já estaria desacordado quando caiu.