Novo casal, bebê inesperado e traição movimentam 'Volta por Cima'

A novela "Volta por Cima" (Globo) vai ficar bem movimentada na próxima semana.

O que vai acontecer

Um novo casal inesperado vai se formar. Trata-se de Tati (Bia Santana) e Nando (João Gabriel D'Aleluia), que começam a se interessar um pelo outro a partir do capítulo de terça-feira (12). Depois dos primeiros flertes, eles ficam juntos e despertam o ciúmes de Jin (Allan Jeon).