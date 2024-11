Na cama de Berta: Tomás descobre segredo horrendo em 'Mania de Você'

Tomás (Paulo Mendes) vai levar um susto nos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) ao entrar no quarto de sua avó, Berta (Eliane Giardini).

O que vai acontecer

Tomás vai flagrar Leidi (Thalita Carauta) e Sirley (David Júnior) juntos no quarto de Berta. Os pilantras devem tentar contornar a situação.