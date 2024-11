Isis Valverde dá detalhes de pré-casamento com Buaiz com show de Thiaguinho

Isis Valverde deu detalhes sobre o seu casamento com Marcus Buaiz, marcado para maio de 2025, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

A atriz contou que os familiares e padrinhos serão recebidos em um pré-wedding intimista, na véspera do grande dia. "São 13 padrinhos, a gente tem esse número cabalístico. "É uma noite de pizza e vinhos, para pouca gente, só os padrinhos e a nossa família. E no dia seguinte será o casamento", disse em entrevista à Vogue.

Além da noite da pizza, o evento contará com show de Thiaguinho. "O Thiaguinho, grande amigo do Marcus, vai cantar no pré-wedding".