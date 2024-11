Cariúcha se pronuncia sobre suposto afastamento do Fofocalizando após briga

De acordo com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, Cariúcha teria entrado em contato com a direção da atração para avisar que não estava bem. Em suas redes sociais, a carioca se explicou.

Cariúcha disse estar passando por problemas pessoais. "Passando aqui pra desmentir algumas matérias falando que o SBT me afastou, me demitiu. É mentira. Pelo contrário, o SBT me abraça muito. E eu que liguei para a direção do SBT, pedi hoje o dia porque estou com problemas pessoais, não estou me sentindo muito bem".

Ela ainda garantiu que estará de volta na apresentação do Fofocalizando na segunda-feira (11). Além disso, ela vai marcar presença no 'Teleton' neste sábado (9) às 14h30. "Sou muito feliz no SBT, agradeço muito, eu amo a minha empresa, eu amo a direção, eu amo todo mundo do SBT".