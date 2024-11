Tragédias com dois personagens de 'Mania de Você' vão enlouquecer Mavi

A situação vai fugir do controle de Mavi (Chay Suede) em "Mania de Você" (Globo). Ele vai armar um plano contra Viola (Gabz) em parceria com Luma (Agatha Moreira) e acabará com a carreira da mulher que diz que tanto ama.

O que vai acontecer

Viola (Gabz) será acusada de ser uma impostora após uma série de fake news. Luma, Mavi e Volney (Paulo Rocha) estarão por trás desse plano.