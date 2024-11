Após ser despejado, Mário Gomes deixa filha na escola de ônibus: 'Sacode'

Dois meses após ser despejado de mansão, Mário Gomes, 71, gravou vídeo mostrando a nova rotina.

O que aconteceu

Mário Gomes compartilhou um momento em que aparece pegando um ônibus para deixar a filha na escola. Em vídeo gravado nas redes sociais, ele falou sobre a condição do ônibus. "Seis horas da manhã, estou correndo aqui para pegar o ônibus. Dentro do ônibus é esse sacode, o pessoal dormindo. Vou deixar a menina no colégio", disse ele, nos stories do Instagram.

Mário está morando no último andar de um triplex, na localidade de Barrinha, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi pra lá depois de ser despejado da mansão onde morou por 22 anos. O imóvel foi a leilão após um imbróglio judicial.