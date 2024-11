Chico critica Gizelly por acusar Sacha e expor Rafa Kalimann: 'Baixo nível'

Após a eliminação de Zé Love, que fazia parte do grupo de Gizelly, a peoa iniciou uma discussão com Sacha, seu rival no jogo. A advogada chamou o ator de machista e agressor e disse que ele "gostava de menininha".

Ela ainda revelou que, antes de entrar no reality, alguns amigos teriam a alertado sobre a índole de Sacha e que, por conta dele, desaconselharam a peoa a entrar no programa. Os amigos citados nominalmente por Gizelly foram: Rafa Kalimann, Renato Góes, Tayla Ayala e Allan Souza Lima (entenda a briga entre Gizelly e Sacha abaixo).

Ela deu a entender que ela trocou ideia com Rafa Kalimann e que Rafa Kalimann queimou ele [durante a conversa antes de A Fazenda]. Foi o que entendi. Eu achei muito baixo da parte da Gizelly, por mais que ela estivesse desesperada. Assim, independentemente do que a Rafa disse, acho que não interessa o que a Rafa disse. Acho que é de uma deselegância e de uma exposição de uma amiga dela, de uma pessoa que ela conheceu no BBB20 e tudo mais, é muito baixo nível. Ela não está atrapalhando o Sacha, ela está atrapalhando a Rafa Kallimann, porr*.

Chico Barney, ao analisar o episódio da briga

Dantinhas, que participava do programa com Chico, concordou com o colunista e disse que, em poucos minutos, Gizelly expôs todo mundo em rede nacional. "Eu não imaginava que ela fosse tão baixa assim. Porque ela está usando artifícios para prejudicar pessoas aqui fora. De verdade. A Gizelly é uma das pessoas que, nessa edição, está me tirando do sério. O que o Sacha falou para ela é verdade: 'você vai ter que fazer muita terapia, você vai ter que ter uma rede de apoio para te ajudar'."

Influenciadora se manifestou

Após a repercussão da fala de Gizelly, Rafa Kalimann se pronunciou por meio das redes sociais e negou a fala sobre o Sacha. "Tenho nada a ver com isso não, gente. O Sacha é que contou para Gizelly lá dentro, que falou com os amigos. E eu estava na mesa, porque ele é amigo do Allan de décadas. E falamos. Mas nada tem a ver com algo relacionado. Me tirem dessa, pelo amor de Deus!", escreveu nas redes sociais.