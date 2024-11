'Volta Por Cima': Personagem de outra novela ameaça segredo de Belisa

Por terem sido grandes confidentes, a personagem presumirá que seu segredo cabeludo está descrito nas páginas do caderno. Só de pensar na possibilidade de ser exposta, Belisa desmaiará.

Desconfiando do comportamento da irmã, Joyce (Drica Mores) a colocará contra a parede. "Belisa, não minta: você desmaiou por causa do diário da Mariazinha. Ela gostava de uma boa fofoca!", afirmará.

Muito preocupada, Belisa tentará despistar a irmã, mas acabará procurando Silvia para implorar descrição. "Já me abri com você uma vez dizendo que a sua avó levou um segredo meu pro túmulo. Um segredo que foi enterrado com a Mariazinha. E assim deve permanecer. Eu tô preocupada. Com medo que Mariazinha tenha escrito no diário o meu segredo", admitirá.

