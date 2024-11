Um dos personagens mais queridos morre no final de 'Cabocla'

Tobias enfrenta Desidério e Tomé tenta apartar a briga. O marido de Tina consegue fazer com que o jagunço se distancie, no entanto, deixa o rival ardendo em ódio e acaba levando um tiro.

Tomé fica gravemente ferido e não resiste. Tina, que está esperando um filho do rapaz, cai em desespero. No final da novela, quem surge é Rosa (Vanessa Gerbelli), a irmã de Tina que abandonou Tomé para se casar com um homem rico.