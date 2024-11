Sessão de Terapia: o que você precisa saber antes da 6ª temporada em 2025

O que aconteceu



A série começou em 2012, exibida originalmente pelo GNT, e foi dividida em três temporadas iniciais. Ambientada em um consultório de psicanálise, as histórias mesclam dramas dos pacientes com a rotina e os próprios dilemas do terapeuta.

A produção surgiu como uma adaptação do original israelense "BeTipul". A produção ganhou diversas versões pelo mundo.

Theo foi o primeiro terapeuta da série. Ele era interpretado por Zécarlos Machado, que contracenou com nomes como Maria Fernanda Cândido, Maria Luísa Mendonça e Sérgio Guizé.

Depois de uma pausa de cinco anos, a produção retornou, mas pelo Globoplay. A partir da quarta temporada, Selton Mello assumiu o papel do terapeuta principal e somou a interpretação com a função de diretor, que já fazia.

Mesmo com as mudanças, a estrutura da série permaneceu a mesma. Ou seja, um paciente a cada episódio é o que dá o tom do assunto a ser tratado.