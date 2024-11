Cantora Rosalía é vista ajudando vítimas de enchentes na Espanha; assista

Desde que chegou, a estrela de "Motomami" tem evitado compartilhar detalhes de sua ação ou fotos nas redes sociais. No entanto, os registros de Rosalía feitos por pessoas locais viralizaram e repercutiram na web.

A tempestade Dana (depressão isolada em níveis altos) deixou mais de 200 mortos na Espanha. O fenômeno já é considerado como a pior tempestade do século no país, após as enchentes avassaladoras no local.