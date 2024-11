Homem abaixa a calça ao vivo no Globocop: 'Só no RJ'

A reportagem era sobre barricadas construídas por criminosos no local. Enquanto o Globocop sobrevoava as casas, um homem abaixou o calção e mostrou o bumbum.

Uma pessoa acabou de mostrar a bunda numa matéria sobre Barricadas em São João de Meriti no #RJTV pic.twitter.com/oor3hrfyoJ -- FAVELA CAIU NO FACE (@favelacaiunface) November 6, 2024

A situação passou despercebida no ao vivo. A gravação foi feita no RJ1 e reprisada no RJ2. Na edição disponível no Globoplay, a cena foi excluída.

O caso chamou atenção nas redes sociais: "Tô passando mal", brincou um telespectador no X. No Instagram, outro comentou: "Só no Rio de Janeiro".