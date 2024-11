Ranço inusitado? Albert e Flor definem novo alvo na Fazenda 16: 'Só dorme'

Albert também aproveitou para questionar a honestidade de Zé Love. "Eu não sei até que ponto vai a sinceridade do Zé. Se ele fosse sincero, trataria as pessoas de outra forma. Ele é conveniente, estrategista e as pessoas se escondem atrás dele. Eu nunca me escondi atrás dele, é isso que incomoda ele também."

O peão disse estar "bem chateado" com o ex-futebolista. "Eu pensei que ele fosse uma pessoa mais... de bom senso. Ele só mira no jogo, é ganancioso e ciumento. Se você sair do controle dele, ele já muda com você. Ele quer ganhar tudo."

Flor disse que se afastou do "grupinho" pela mudança de narrativa. "Por isso eu já caí fora. E eu sei que já sou alvo, e vou virar mais alvo quando votar no Sidney. Mas não tô nem aí".

0:00 / 0:00

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 7ª roça? Flor Antonio Chahestian/Record Gui Antonio Chahestian/Record Zé Love Antonio Chahestian/Record

LIVES