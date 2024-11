Guilherme foi o primeiro nome salvo da sétima roça da A Fazenda 16

Guilherme foi o primeiro nome salvo na sexta roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na roça. "Vocês sabem que aqui no reality a decisão do Brasil é soberana. E foi a decisão recorde da temporada."

Flor. "Hoje o jurado do seu jogo é o público lá fora."