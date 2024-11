Príncipe William diz que 2024 foi seu 'ano mais difícil': 'Foi terrível'

O príncipe William falou sobre como os diagnósticos de câncer de sua esposa, Kate Middleton, e seu pai, rei Charles 3º, levaram 2024 a ser seu pior ano, em conversa com jornalistas em visita à África do Sul.

O que ele disse

William contou sobre o impacto emocional dos diagnósticos da doença em sua família e como 2024 foi "difícil". "Honestamente? Foi terrível. Foi provavelmente o ano mais difícil da minha vida".