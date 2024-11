'Parecia amigo': Tatuador mineiro diz como foi gravar vídeo com Bruno Mars

O tatuador brasileiro conhecido como Cadu Underdog contou como foi participar do vídeo viral de Bruno Mars no Brasil.

O que aconteceu

O profissional detalhou a experiência e rasgou elogios ao cantor. "O Bruno Mars esteve aqui no estúdio, e o cara é muito humilde, muito gente boa. A sensação foi bem legal de estar com ele. Eu não posso falar muita coisa ainda porque não sei até que ponto eu posso falar. Assinei um contrato falando que eu deveria divulgar as coisas assim que eles divulgassem. Mas o dia foi muito legal, o cara é muito humilde, me diverti pra caramba", disse, em vídeo publicado no Instagram.

Cadu contou que chegou a receber um convite de Bruno. "Conseguimos trocar bastante ideia. Ele ficou aqui, no estúdio, um tempão. Foi muito legal. Tanto que ele foi com a minha cara. Ele chamou eu e minha mulher para o hotel dele, tinha só a galera da equipe dele e a gente ficou lá até tarde tomando uma com o Bruno Mars".