Pabllo Vittar expõe famoso casado: 'Não pode ver a bicha de calcinha'

Pabllo Vittar, 31, revelou que recebe já propostas ousadas de famosos, inclusive casados.

O que aconteceu

Sem citar nomes, Vittar contou que teve famoso que já a convidou para sexo a três com a esposa. "Já recebi de homem casado e com filho, porque o povo é assim, não pode ver a bicha de calcinha. Já me chamou para outras coisas junto com a esposa. Meu maior sonho é poder concretizar", declarou durante participação no programa Na Palma da Mari.

A artista contou que está solteira, mas não de "celibato" e usa o direct do Instagram para flertar. "Mando um foguinho nos stories para a pessoa saber que estou querendo alguma coisa. Eu gosto da sutileza, não gosto de nada agressivo. A sensualidade está na sutileza das coisas: uma palavra, um gesto... Tem que ter safadeza, mas não no começo. Eu gosto muito de gente que tem atitude, não espere que eu chegue porque aí é demais".