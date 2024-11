Virginia x Rezende: término teve puxão de orelha de juiz; entenda a treta

Como foi rompimento e treta na Justiça

Namoro, que começou em 2018, chegou ao fim em 2020. À época, a influenciadora abriu um processo e deixou a agência ADR, da qual o youtuber é sócio. Ela desejava que a Justiça do Trabalho reconhecesse vínculo de trabalho com a empresa, que por sua vez exigia o pagamento de uma multa por quebra de contrato.

Virginia explicou que começou a carreira gravando vídeos para as redes sociais antes do início do relacionamento, quando morava em Portugal e se sentia sozinha. Quando voltou ao Brasil, parou de produzir esse tipo de conteúdo, mas ao conhecer Rezende começou a gravar vídeos para o canal dele.

Em 2018, quando ele criou a agência ADR, Virginia se tornou a primeira agenciada — o contrato determinava que 50% de tudo o que ela recebesse seria destinado à agência. Segundo Virginia, a ADR também determinava o que ela postaria em suas redes sociais e definia sua conduta: a influenciadora não podia, por exemplo, falar palavrões. Ela saiu da agência no início de 2021 porque queria fechar contratos por conta própria, sem a intermediação da agência.

Apresentadora do SBT chegou a pedir o direito de justiça gratuita, garantido pela Constituição àqueles que não conseguem arcar com os custos do processo. O juiz substituto do Trabalho Ronaldo Piazzalunga negou e disse que o pedido beirava a "má-fé", já que as condições financeiras da influenciadora estão documentadas nas redes sociais.

Depois da requisição de justiça gratuita causar polêmica nas redes sociais, Virginia afirmou que foi "mal instruída" e trocou os advogados que protocolaram o pedido. Ela disse que o processo chegou ao fim com todas as partes contentes: "Como o próprio Rezende disse, já tá tudo resolvido, ele até comemorou! Todo mundo feliz, graças a Deus".