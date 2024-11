Mania de Você hoje (7): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Berta (Eliane Giardini) vai ficar a um passo de descobrir um segredo de Leidi (Thalita Carauta). Veja a seguir o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (7) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Viola confronta Luma. Luma conta para Mavi o que Viola descobriu. Hugo e Diana discutem por causa de Volney. Berta quer conhecer a família de Evelyn, e Leidi se assusta. Daniel e Michele conversam, e Robson fica de olho nos dois. Mavi procura Viola e assume o que fez no passado.