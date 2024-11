Mãe ausente: por que Lígia abandonou os filhos em 'Garota do Momento'?

Mais do que a vontade de se tornar cantora, ela também tinha o sonho de ser independente. Ao contrário do pensamento da época de 1950, Lígia não queria ser apenas uma dona de casa, dependente do marido.

A escolha da personagem fez com que seus filhos crescessem com uma grande mágoa da mãe. Enquanto Beto e Celeste não mantêm nenhuma relação com ela, Ronaldo é o único que procura eventualmente a personagem — ainda que tenham muitas discussões.

Para suprir a falta de Lígia, Raimundo se tornou um pai dedicado, principalmente para Beto, seu primogênito, e Celeste, a princesinha da família. Já Ronaldo vive com o sentimento de que seus irmãos recebem muito mais atenção do pai.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.