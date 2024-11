Lexa diz que é uma grávida raiz: 'Já chorei, enjoei, dei espirro com xixi'

Uma das amigas da artista contou que ela ficou sensível e não segurou as lágrimas após ter um enjoo. "Aí você, do nada, falou: 'Tô com vontade de chorar' e [chorou]. E na hora do enjoo você não queria ser tocada. Mas, trinta segundos depois você chorou e já quis um abraço", relatou ela.

Lexa e o noivo, Ricardo Vianna, estão à espera de uma filha. O casal anunciou a gestação no final de outubro e confirmou que a menina se chamará Sofia.