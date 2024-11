Caixão de vidro e baratas: Leão Lobo expõe bastidores de recusa ao Teleton

Claro que se você não quiser participar, você fala. Mas você acha que alguém tem coragem de falar que não vai participar? É uma obra maravilhosa, a gente vê o resultado, tem auditoria... é bem legal.

Leão Lobo

A única vez que o apresentador e comentarista teve que se recusar a participar do Teleton foi em situação drástica que envolvia muitas baratas e um caixão.

Mas uma vez eu me recusei a participar. Mas explico o motivo. Eu ia entrar no momento que fosse o Gugu para o palco. Eu estaria dentro de caixão de vidro e com um monte de baratas. Aí eu falei [para a produção]: mas por que eu? Por que não entra o Gugu? Barata... Aí falei que dessa vez eu não ajudaria a causa.

Leão Lobo, aos risos, lembrando de história no SBT

